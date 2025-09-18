Ladri in azione a Palermo e a Cefalù, tre arresti

presi in flagranza

Due furti sventati dai carabinieri

Tre palermitani di età compresa tra i 31 e i 36 anni, ritenuti responsabili di furto aggravato, sono stati arrestati dai carabinieri. Un pregiudicato di 32 anni è stato bloccato in via Brasca mentre viaggiava in sella a uno scooter rubato poco prima all’interno di un furgone, nel parcheggio di un centro commerciale in via Pecoraino. Dopo la convalida dell’arresto il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A Cefalù, invece, i militari durante un servizio di perlustrazione del territorio, lungo la strada statale 643, hanno sorpreso in flagranza di reato un 31enne e un 36enne entrambi residenti a Ficarazzi e noti alle forze di polizia.