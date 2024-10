L’Aiop Sicilia chiede alla Regione di attivare dei centri diurni integrati nelle Rsa

La lettera

Il documento inviato all'assessore regionale alla Salute Volo e al direttore generale Iacolino

Aiop Sicilia chiede alla Regione di attivare i centri diurni integrati per anziani nelle Rsa accreditate di diritto privato per soddisfare la crescente richiesta di assistenza da parte dei cittadini e, più in particolare, dalle famiglie dei pazienti affetti da demenza senile.

In un documento inviato all’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo e al direttore generale del Dps Salvatore Iacolino, il presidente della sezione socio sanitaria di Aiop, Riccardo Morana, e la sua vice, Francesca Indelicato, sottolineano come “l’attivazione di un servizio semiresidenziale da rendere alla popolazione siciliana presso le Rsa nasca dalla domanda, sempre crescente, di assistenza diurna per gli anziani colpiti dalle sindromi demenziali, tra le quali l’Alzheimer, caratterizzate da una progressiva compromissione funzionale, che determina incapacità a svolgere le attività di vita quotidiana. Patologie che colpiscono non solo il paziente, ma coinvolgono tutta la famiglia sulla quale ricade un grande carico assistenziale ed emotivo. Il servizio semiresidenziale rappresenta una delle risposte valide poiché è volto ad evitare l’istituzionalizzazione del paziente attraverso il mantenimento delle capacità residue, il controllo dei problemi comportamentali, il miglioramento dell’autonomia personale fornendo allo stesso tempo un adeguato sostegno alla famiglia. L’obiettivo è l’attivazione dei centri diurni integrati all’interno delle RSA mediante il pieno utilizzo delle risorse assegnate dalla programmazione europea”.

La richiesta