Lancia appelli per la scomparsa del figlio a Palermo: si cerca Fernando Henrique

Scomparsi

Il giovane brasiliano ad agosto sarebbe partito per un viaggio di lavoro che l’avrebbe portato prima a Gerusalemme e poi a Washington

Il figlio dal Brasile è arrivato a Palermo, ma dal 28 ottobre la madre non ha più notizie. Così ha lanciato un appello per ritrovare Fernando Henrique, 32 anni, arrivato nel capoluogo siciliano per un viaggio di lavoro. Del giovane, tecnico informatico da anni residente a Dublino, non si hanno più tracce dallo scorso 28 ottobre: la madre ha lanciato diversi appelli sui social e si è anche rivolta alla trasmissione «Chi l’ha visto» in onda su Raitre. Il giovane brasiliano ad agosto sarebbe partito per un viaggio di lavoro che l’avrebbe portato prima a Gerusalemme e poi a Washington. Dopo Israele e Stati Uniti, a ottobre, sarebbe dovuto arrivare a Palermo. L’ultimo contatto è stato via mail lunedì 28 ottobre, poi non ha più dato sue notizie. L’unica cosa certa è che il figlio è arrivato in un B&B a Palermo nei pressi della stazione centrale.«Il suo cellulare risulta spento – ha precisato la madre alla trasmissione -. Ha con sé i documenti. Parla solo portoghese e inglese ma non italiano. Porta occhiali da vista come in foto». Non appena lanciato l’allarme le forze dell’ordine hanno iniziato le ricerche che al momento non hanno dato esito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA