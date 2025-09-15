L’arrivo con lo scooter, i colpi di pistola e la fuga ripresa dalle telecamere: c’è una pista per l’omicidio di Stefano Gaglio

il delitto

Inquirenti stanno cercando di ricostruire il puzzle: esclusa la rapina

A Palermo, questa mattina intorno alle 9, Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore, è stato ucciso davanti al luogo di lavoro in un agguato. Secondo testimonianze raccolte dagli investigatori, fra Gaglio e l’assassino ci sarebbero stati alterchi poco prima della sparatoria.

L’omicida, descritto come un uomo sui 60 anni, capelli brizzolati e corporatura esile, avrebbe atteso Gaglio fuori dalla farmacia. Appena la vittima ha posato lo scooter sul cavalletto, l’aggressore ha aperto il fuoco fuggendo poi in sella a uno scooter, dopo un tratto a piedi in direzione di viale Regina Margherita. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso l’intera scena.

Gaglio, sposato e padre di due figli, era conosciuto come una persona tranquilla e senza precedenti penali. Originario del quartiere Noce, viveva nel Cruillas e lavorava da molti anni nella farmacia di piazza Principe di Camporeale.