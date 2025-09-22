L’assemblea Rap approva bilancio, forte miglioramento perdite

Rifiuti

Procede il lavoro di risanamento, da meno 10 milioni del 2023 a circa 1,3 milioni

L’assemblea dei soci di Rap, l’azienda per la raccolta dei rifiuti a Palermo, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024. Il risultato evidenzia una perdita di circa 1,3 milioni di euro, in forte miglioramento rispetto a quella registrata nel 2023, pari a oltre 10 milioni di euro, e anche rispetto al dato previsionale contenuto nel piano di risanamento.Per l’azienda «questo andamento rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di risanamento della società, frutto di un lavoro sinergico affrontato negli ultimi anni con tutti gli attori istituzionali coinvolti». Anche per questo, al termine della seduta, l’assemblea ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto e ha rivolto un ringraziamento al sindaco Roberto Lagalla, agli assessori Brigida Alaimo (Bilancio) e Pietro Alongi (Politiche Ambientali) “per il costante supporto, agli uffici del Comune, al collegio sindacale, alla società di revisione e a tutte le componenti aziendali che hanno contribuito a questo risultato».