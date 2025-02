L’Ast, l’azienda trasporti regionale, senza soldi per un problema tecnico: 29 milioni bloccati

Il caso

Sarebbe stato un guasto al sistema informatico del dipartimento Economia della Regione a causare il mancato pagamento stabilito dall'Ars

Per un ritardo nel caricamento dei mandati e poi per un problema tecnico al sistema informatico del dipartimento Economia della Regione, l’Ast non ha ancora ricevuto i fondi, pari a 29 milioni, assegnati con la manovra di bilancio approvata il 29 dicembre scorso, con la conseguenza che i dipendenti non hanno ancora ricevuto gli stipendi.

Dirigenti e funzionari del dipartimento, apprende l’Ansa, sono stati incalzati dall’assessore Alessandro Dagnino, irritato per i ritardi nel pagamento dei mandati, che sono stati firmati. Senza la disponibilità delle risorse il piano di rilancio dell’Ast rimane bloccato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA