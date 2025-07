Lavori soltanto in notturna sull’A19: così ha ordinato il presidente Schifani

Viabilità

Su indicazione del presidente della Regione Renato Schifani, commissario straordinario per l’autostrada A19, i lavori più impattanti sulla circolazione si svolgeranno solo di notte, per ridurre i disagi agli automobilisti. Dal 29 al 31 luglio, tra le 22 e le 6, sarà chiuso il viadotto Morello (km 106,947-112,390). Il traffico sarà deviato sugli svincoli di Caltanissetta (km 103,500) ed Enna (km 119,500), tramite le statali 626, 122 e 117 bis. Gli interventi notturni riguardano il rifacimento della segnaletica, l’installazione di dispositivi rifrangenti e la rimozione delle ormaie e la risagomatura del piano viabile.