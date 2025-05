Lavori sulla rete ferroviaria Palermo-Messina: domenica 11 maggio bus sostituiscono gli Intercity

Trasporti

I disagi fra le stazioni di Campofelice di Roccella e Tusa

Modifiche alla circolazione ferroviaria dalle 8.10 alle 13.30 di domenica 11 maggio per consentire i lavori programmati da Rete ferroviaria italiana sulla linea Palermo-Messina, fra le stazioni di Campofelice di Roccella e Tusa. Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio i treni Intercity subiranno variazioni d’orario, cancellazioni e sostituzioni con bus; riprogrammato il servizio con bus dedicati fra le stazioni di Campofelice e Tusa.