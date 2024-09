Le foto del Festino di Santa Rosalia volano ad Assisi per la festa di San Francesco

Concorsi

Sono gli scatti dei 13 autori, giornalisti e fotografi, che hanno partecipato al Concorso fotografico "Palermo rifiorisce con Santa Rosalia" accompagnate da alcuni video da immagini tratte dalle "Prove" del Festino, scattate dalla fotografa Marcella Consuelo Giuffrè

In contemporanea con l’esposizione palermitana nelle sale della Galleria d’Arte Moderna, saranno in mostra nella Sala Palazzo Capitano del Popolo del Comune di Assisi dall’1 al 7 ottobre, in occasione dei solenni Festeggiamenti di San Francesco d’Assisi Patrono d’Italia, le fotografie dei 13 autori, giornalisti e fotografi, che hanno partecipato al Concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” accompagnate da alcuni video da immagini tratte dalle “Prove” del Festino, scattate dalla fotografa Marcella Consuelo Giuffrè. Il Concorso ha premiato Antonino Costa per la foto “Il carro trionfale sul Cassaro, la Santuzza tra la folla”; Igor Petyx per la foto “La speranza… sono loro!” e Maria Lannino per la foto “Quel che resta”. Quest’anno sarà la Regione Sicilia ad offrire l’olio per la lampada votiva dei Comuni d’Italia che arde sulla tomba di San Francesco. In rappresentanza saranno presenti il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ed il Sindaco del Comune di Palermo Roberto Lagalla, in rappresentanza dei sindaci d’Italia. “Ad Assisi, in occasione delle celebrazioni di San Francesco Patrono d’Italia – dichiara il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla – avrò l’onore di accendere la lampada votiva dei Comuni d’Italia e sarà una grande emozione ancor di più perché questo accade in occasione del quattrocentesimo anniversario delle celebrazioni di Santa Rosalia, Patrona di Palermo, che con San Francesco condivide idealmente un percorso di vita e spirituale.

Antonino Costa, fotografo