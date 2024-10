Le rubano il cellulare e chiedono il “riscatto” ma la studentessa Erasmus anziché pagare chiama la Polizia

Palermo

Cavallo di ritorno andato male a Palermo

Le hanno scippato dalla mani il cellulare e poco dopo un complice l’ha avvicinata e le ha proposto la restituzione dello smartphone dietro compenso. La vittima dell’estorsione, una studentessa spagnola dell’Erasmus, ha fatto scoprire e denunciare il ricettatore tunisino. E’ successo a nella zona della movida, a Palermo, in piazza Pretoria.Avvicinata da un complice del ladro, ha fatto finta di chiamare un amico e invece ha telefonato alla sala operativa della polizia. L’agente in servizio ha mantenuto il contatto con la vittima e ha guidato gli agenti di polizia al luogo dello scambio. Il giovane è stato bloccato e denunciato. Recuperato il cellulare. Sono in corso indagini per risalire al ladro.

