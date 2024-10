«Lei non sa chi sono io» e minaccia un vigile urbano: processo per un consigliere comunale di Carino

il caso

Secondo l'accusa il politico pretendeva di passare con la sua auto spostando una transenna

Il sostituto procuratore di Palermo Renza Cescon ha disposto la citazione in giudizio di un consigliere comunale di Carini, Gaetano Giambanco, accusato di avere minacciato, il 29 aprile del 2022, davanti ad altre persone, vicino a un edificio scolastico, l’ispettore della polizia municipale Giuseppe Russo.

La prima udienza è stata fissata per il 24 marzo del 2025 davanti alla terza sezione penale del Tribunale monocratico di Palermo.Secondo la ricostruzione della Procura, il consigliere comunale a bordo della propria autovettura a un incrocio avrebbe tentato di spostare la transenna messa lì per impedire il transito della auto nelle ore di ingresso a scuola degli alunni. L’ispettore Russo ha tentato di bloccare l’azione del consigliere comunale e lo ha invitato a salire in auto, ma Giambanco lo avrebbe minacciato. Il consigliere comunale, difeso dall’avvocato Alessandro Campo, al momento non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione.

