L’hashish arrivava con un pacchetto dalla Spagna e poi veniva spacciato: nei guai due ragazzini del Palermitano

Il "traffico" scoperto dai finanzieri di Bagheria. La droga sul mercato avrebbe fruttato 6 mila euro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato circa 700 grammi di hashish, contenuti per gran parte in un pacco proveniente dalla Spagna e destinato a due ragazzi italiani e minorenni. In particolare i militari della Compagnia di Bagheria sono riusciti a individuare un ordine contenente sostanza stupefacente, proveniente dall’estero, il cui destinatario era un soggetto che durante il ritiro del plico ha fornito false generalità. Inoltre, l’esame della lettera di vettura ha permesso di ricostruire il ruolo di un altro soggetto, anche lui minorenne, interessato all’ordine estero e corresponsabile del traffico di droga.

All’interno del plico sospetto sono stati rinvenuti oltre 600 grammi di hashish, conservato sottovuoto in diversi panetti, occultato con un involucro di una marca di generi alimentari esteri, al fine di renderne difficoltosa l’individuazione.

Successivamente le Fiamme Gialle hanno proceduto alla perquisizione del ragazzo destinatario del pacco e a casa sua sono state rinvenute e sequestrate altre 18 dosi di hashish incartate e destinate allo spaccio, per un totale di quasi 40 grammi, dentro un pacchetto di sigarette.

La perquisizione personale e domiciliare del secondo minorenne coinvolto invece, svolta anche con l’assistenza di unità cinofile, ha permesso di trovare, all’interno della sua camera, oltre 15 grammi della stessa qualità di hashish, divisa in dosi pronte per la vendita. Lo stupefacente, se collocato sul mercato, avrebbe fruttato oltre 6.000 euro di guadagno.