L’inseguimento per le strade e i colpi di pistola contro i rivali: due arresti a Palermo per la sparatoria di Viale Michelangelo

criminalità

In manette due uomini di 32 e 36 anni

I carabinieri della Compagnia di Palermo – San Lorenzo hanno arrestato su ordine del gip del Tribunale un 32enne e di un 36enne, Giuseppe Guttuso e Pierpaolo Davì, già noti alle forze dell’ordine, accusati, a vario titolo, di concorso aggravato in tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di armi comuni da sparo.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Palermo e condotte dal nucleo Operativo della Compagnia San Lorenzo, insieme ai militari della stazione di Borgo Nuovo, hanno fatto luce sulla sparatoria dello sera dello scorso 22 maggio nei pressi dei campi sportivi Green Prater, in Viale Michelangelo.