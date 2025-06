Lite finisce a colpi di pistola: un ferito ad Altavilla Milicia e due fratelli in caserma

la sparatoria

Indagini per ricostruire la dinamica dei fatti

Ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, in contrada Sperone un uomo è stato ferito ad un piede al culmine di una lite. La vittima è Rosario Urso, 43 anni, che è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sonjo gravi. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’uomo avrebbe avuto unh alterco con due persone – fratelli – e al culmine della lite uno dei due avrebbe estratto l’arma facendo fuoco. La posizione dei due uomini è al vaglio degli investigatori.

