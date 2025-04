Lite per un like sgradito a una ragazza, 17enne grave e un 16enne fermato per tentato omicidio

il caso

La rissa davanti ad un locale pubblico a Misilmeri

Una lite scoppiata per una ragazza contesa poteva finire in tragedia a Misilmeri. Ora c’è un ragazzo di 17 anni ricoverato al Civico di Palermo dove è stato operato per ridurre una emorragia cerebrale e un ragazzo di 16 anni che è stato fermato dalla procura per i minorenni di Palermo con l’accusa di tentativo di omicidio. Sarebbe stato lui a colpire con un pugno il ragazzo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri che sono riusciti a risalire al giovane poco dopo l’aggressione.