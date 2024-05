Lite tra due minori detenuti al Malaspina, in ospedale l’agente che voleva separarli

Cronaca

La denuncia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria

Due detenuti del carcere minorile Malaspina a Palermo litigano e l’agente penitenziario intervenuto per separarli finisce in ospedale. E’ la denuncia di Paolo La Corte, vice segretario provinciale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, che ha raccontato che «quando i due detenuti hanno iniziato a litigare, uno dei poliziotti in servizio è immediatamente intervenuto per separarli ma è rimasto contuso ed è attualmente in ospedale». «Queste sono situazioni che destabilizzano l’ordine, la sicurezza e la serenità del personale operante. Pertanto, considerato quanto previsto dal protocollo in vigore, si rende indispensabile disporre il trasferimento degli aggressori in altro istituto penitenziario» dice.

