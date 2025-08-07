Lo chef Filippo La Mantia promuove il Ponte sullo Stretto e lancia una proposta: “Un’arancina come ticket da pagare”

L'idea

"Ad agosto, soprattutto ad agosto, ci sono file chilometriche per attraversare lo Stretto di Messina"

Il cuoco Filippo La Mantia promuove a pieni voti il Ponte sullo Stretto di Messina, il cui progetto definitivo ha ricevuto il via libera da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. “Proprio ieri – dice all’AdnKronos – ero sul traghetto da Messina a Villa San Giovanni. Da palermitano che lo ha preso almeno 500 volte, posso dire che il ponte mi andrebbe molto bene. Ad agosto, soprattutto ad agosto, ci sono file chilometriche per attraversare lo Stretto di Messina”.