Lotteria Italia, uno dei premi milionari venduto a Palermo in una pasticceria

Fortuna

La Sicilia sul podio con il terzo premio da due milioni di euro

Anche la Sicilia ieri sera è stata baciata dalla fortuna. La Lotteria Italia, collegata quest’anno alla trasmissione di Rai 1 “Affari tuori”, infatti ha assegnato il terzo premio da 2 milioni di euro alla città di Palermo dove nella pasticceria Porretto in via Luigi Galvani, è stato venduto il biglietto Serie G 330068. Il primo, il più ambito, quello da 5 milioni di euro è andato invece a Somaglia, in provincia di Lodi: qui è stato venduto il biglietto T 173756 che di certo cambierà la vita al fortunato vincitore.

Il secondo premio di quest’anno, da 2 milioni di euro, è andato a Pesaro (biglietto T 378442), il terzo come già detto a Palermo, il quarto da 1,5 milioni a Torino (biglietto G 173817) e il quinto da 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).