Macabro ritrovamento tra gli scogli di Trappeto: scoperto un corpo mutilato

il giallo

L'ipotesi è che si tratti del cadavere di un migrante vittima di un naufragio

Il mare ha restituito negli scogli di Ciammarita, località balneare di Trappeto parte di un corpo mutilato in decomposizione. Sono stati ritrovati il bacino e le gambe. A segnalare la presenza negli scogli del cadavere un uomo che ha chiamato il 112.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. La parte del corpo era incastrata tra gli scogli, probabilmente trasportata da una mareggiata nei giorni scorsi che ha finito per far incagliare il cadavere. Al momento l’ipotesi più accreditata è che si possa trattare di un migrante, vittima probabilmente di un naufragio sulle coste siciliane, in uno dei tanti viaggi della speranza di gente disperata che scappa dalla sua terra. Dopo il recupero il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Civico di Partinico e poi all’istituto di medicina legale del Policlinico.

