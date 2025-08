Mafia, a 36 anni dall’assassinio di Nino Agostino e Ida Castelluccio: cerimonia a Carini, messa celebrata da don Ciotti

L'ANNIVERSARIO

I sicari arrivarono in moto. Il poliziotto fece scudo alla moglie con il suo corpo, ma anche per lei non ci fu niente da fare

Si è svolta questa mattina la cerimonia commemorativa in ricordo dell’agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio uccisi dalla mafia il 5 agosto del 1989 a Villagrazia di Carini, sul lungomare Cristoforo Colombo. A deporre una corona di alloro sono stati il questore Maurizio Calvino, il prefetto di Palermo Massimo Mariani e i familiari delle vittime. A seguire nella cappella di San Michele Arcangelo della caserma Lungaro una santa messa in suffragio celebrata da don Luigi Ciotti e dal cappellano della polizia di Stato, don Massimiliano Purpura.

«Restituire questo luogo, per troppo tempo degradato all’antica bellezza – ha detto il sindaco di Carini Giovì Monteleone – è secondo me il miglior di ricordarli e di fare antimafia concreta. Per questo il progetto di riqualificazione del lungomare include un giardino della memoria accanto alla stele dedicata alla loro memoria».