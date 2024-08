Mafia, confisca definitiva da 150 milioni di euro dei beni di Andrea Impastato della “famiglia” di Cinisi

Cronaca

A seguito del rigetto del ricorso in Cassazione, i beni, tra cu un resort a San Vito Lo Capo, passano allo Stato. Le indagini patrimoniali erano iniziate nel 2007

Rigettato il ricorso in Cassazione, è diventata definitiva la confisca definitiva di beni per un valore stimato n 150 milioni di euro ad Andrea Impastato. Il provvedimento, su proposta del procuratore della Repubblica, è stato emesso dal Tribunale di Palermo – sezione misure di Prevenzione. Nato a Cinisi e deceduto nel 2022 a 74 anni, per un valore complessivo stimato di oltre 150 milioni di euro. Impastato è figlio di Giacomo detto “u sinnacheddu“, esponente mafioso di spicco della “famiglia” di Cinisi, in costante relazione con i noti Badalamenti, e fratello di Luigi (classe 1943), già indiziato mafioso ed ucciso a Palermo a colpi d’arma da fuoco nel corso di un agguato di mafia il il 22 settembre del 1981. Trai i beni (siti tra le province di Palermo e Trapani), oggetto dell’importante misura ablatoria, che oggi diventano proprietà dello Stato, numerose unità immobiliari, una cava, beni agricoli tra cui numerosi appezzamenti di terreno ricadenti nelle provincie di Palermo e Trapani, complessi industriali di oltre 50 mila metri quadri, una grossa struttura alberghiera in una località di elevato interesse turistico (San Vito Lo Capo), e numerose società, attive nel settore turistico, commerciale, edilizio e dei trasporti, oltre a rapporti bancari e finanziari.

Le indagini patrimoniali sono state avviate dalladalla Divisione Anticrimine della Questura di Palermo – Ufficio Misure di Prevenzione Patrimoniali della Polizia di Stato nel 2007, e coordinate dalla Procura della Repubblica. Queste hanno permesso di ricostruire il patrimonio illecito di cui l’Impastato risultava poter disporre direttamente o indirettamente, anche attraverso l’individuazione della sua posizione economica e finanziaria sia sotto l’aspetto statico che dinamico. Verificati i profili di sproporzione esistenti tra il cosiddetto patrimonio disponibile e il reale profilo economico e finanziario anche in relazione alla platea di prestanome e fiduciari, principalmente reclutati all’interno del suo nucleo familiare, che gli hanno consentito, nel tempo, di realizzare un “impero economico” costituito da numerose imprese operanti nel settore edile, in quello dei trasporti, dell’estrazione del materiale da cava, del turismo, nonché da numerosi beni immobili.