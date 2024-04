Mafia&Politica. La presidente dell’antimafia Colosimo: «La classe dirigente dei partiti non è pronta a fare autocritica»

Palermo

La deputata a Palermo per l'apertura della "Biblioteca blu"

«Parlerei più di questione di etica pubblica che di questione morale. Sono tra coloro che pensano che non ci sia nulla di peggio del voto di scambio che, a prescindere dai partiti che vengono toccati, è la sconfitta della politica, ma, soprattutto, un tradimento della fiducia della gente che, quando sceglie di votare, sceglie di darci fiducia per la crescita dei propri territori e delle proprie comunità». Lo ha detto la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo, con riferimento all’esistenza della questione morale in politica dopo le recenti inchieste per voto di scambio, oggi a Palermo per partecipare, con Maria Falcone, all’apertura in anteprima della ‘Biblioteca Blu’ verso il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a Palazzo Jung.

«La commissione antimafia ha chiesto tutti gli atti e chiederà anche quelli al centro delle cronache degli ultimi anni – ha aggiunto Colosimo – perché è necessario oggi usare nel modo più duro possibile l’attività dell’antimafia per fermare quella che sembra essere una nuova ondata di scambio politico mafioso»

La presidente della commissione antimafia aggiunge: «Sono stata eletta il 23 di maggio, quindi sento come un dovere morale non abbassare l’attenzione verso il lavoro che si fa su Giovanni Falcone. Oggi facciamo una prima tappa di quello che è stato il protocollo che la commissione parlamentare antimafia ha siglato con la Fondazione Falcone. Lo facciamo con l’inaugurazione di questo museo, che è situato tra i due luoghi dove sono nati Falcone e Borsellino. Il primo impegno è raccontare come il coraggio ha battuto la solitudine e la morte».