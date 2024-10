Maltempo a Palermo, aeroporto chiuso dopo l’allagamento del terminal

disagi

E stamattina incidente tra due mezzi dell'handling

A seguito delle forti piogge, l’aeroporto di Palermo ha subito allagamenti in alcune sale del terminal, in particolare modo nell’area bagagli. Si sono verificati anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze. Subito è stato applicato il Pet (piano di emergenza terminal) e i passeggeri sono stati fatti defluire verso l’esterno della struttura, visto che si prevedono tempi lunghi per il ripristino degli impianti. In questo momento, diversi voli sono stati deviati in altri scali siciliani.

I voli in arrivo FR4933 BVA-PMO e FR3360 BER-PMO deviano su Lamezia Terme, LX1744 ZRH-PMO, U21433 GVA-PMO deviano su Catania, FR4917 TRN-PMO, AZ1793 LIN-PMO, DX1804 LMP-PMO deviano su Trapani.