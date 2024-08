Maltempo, allagamenti nel Palermitano. Breve blackout all’aeroporto Falcone-Borsellino

Cronaca

Disagi, come distacchi di energia e strade inondate dll'acqua, soprattutto a San Cipirello, Castronovo, Santa Flavia e Trabia

Pioggia battente su Palermo e provincia e come capita spesso si sono registrati allagamenti in diverse strade e nelle borgate di periferia. Il temporale, preceduto da una tempesta di fulmini e tuoni, ha causato anche un breve blackout all’aeroporto Falcone-Borsellino. Appena pochi minuti dalle 16.23 alle 16.29. La situazione è poi tornata alla normalità. «Nessun disagio», fanno sapere dalla Gesap, società di gestione allo scalo siciliano. Al momento i vigili del fuoco sono impegnati a liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. In provincia a San Cipirello sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della protezione civile per allagamenti di strade e cantinati. Problemi legati alla viabilità a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69. Stanno intervenendo due squadre per liberare due persone bloccare al bivio. A Santa Flavia ci sono alcune villette rimaste isolate a causa della forte burrasca che si è abbattuta nella zona. A Trabia è stata segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Disagi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella. A Canicatti nell’agrigentino si è verificata una frana in contrada Corriggia.