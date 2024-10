Maltempo, il Mec segnala 48mila buche sulle strade siciliane e offre assistenza legale

Viabilità

Situazione aggravata dal maltempo. Secondo il movimento, su 14.700 chilometri di strade, quasi un terzo è inutilizzabile per interruzioni dovute a frane che non sono state messe in sicurezza

«E’ molto grave la condizione delle strade in Sicilia, ancora di più dopo le piogge di questi giorni. Quarantottomila buche in Sicilia mettono in pericolo i trasporti regionali. E’ necessario un piano straordinario e una commissione permanente autonoma sulla sicurezza stradale». Lo afferma Claudio Melchiorre, presidente del movimento elettori e consumatori (Mec). “Le piogge di questi giorni hanno letteralmente scoperchiato il cattivo stato delle strade. Non esiste area siciliana dove si possano percorrere più di millecinquecento metri senza incontrare una buca che mette a rischio la salute e integrità fisica dei conducenti e meccanica dei mezzi – aggiunge -. Non abbiamo trasporti pubblici affidabili, né su gomma né su strada ferrata. Più dei due terzi dei siciliani è obbligato a usare mezzi propri per spostarsi e il sistema viario pieno di buche e di ostacoli ad ogni pioggia, rischiamo la paralisi». Il Mec ha assicurato assistenza legale ai consumatori siciliani che abbiano subito danni o incidenti dovuto al cattivo stato delle strade.