Maltempo in Sicilia, traffico in tilt a Palermo

Clima

Notevoli disagi anche ad Agrigento e a Trapani

Investita dal maltempo la Sicilia occidentale. Violenti nubifragi hanno interessato la provincia di Trapani, Agrigento e Palermo. Un forte temporale, alle prime ore del mattino, si è abbattuto sul capoluogo siciliano, creando forti disagi alla circolazione stradale. Rallentamenti si sono registrati lungo viale Regione Siciliana, in particolare tra ponte Corleone a corso Calatafimi, ma anche in via Leonardo da Vinci e via Libertà. Allagato un tratto di via Imera. Per la giornata di oggi il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un’allerta gialla.

