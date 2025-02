Manifesti su indennizzi senza anticipi contro malasanità a Palermo: probabile esposto Ordine dei Medici

Sanità

Sono i manifesti dell’Agenzia Italia Group, affissi in diverse zone della città

«Vittima di malasanità con valutazione di possibilità di risarcimenti». Sono alcune delle frasi che campeggiano sui manifesti dell’Agenzia Italia Group, affissi in diverse zone di Palermo. Promettono indennizzi senza anticipi, esaminando cartelle cliniche e con relazioni a firma di medici legali.«Un fenomeno inquietante nel silenzio dell’ordine forense – dice il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo Toti Amato -. Medici contro medici, in un momento storico difficilissimo, in cui ci si sforza di arginare l’ondata di violenza contro i sanitari. È miserevole che siano i medici stessi a danneggiarsi tra loro. Siamo arrivati al punto in cui alcuni colleghi, in accordo con studi legali, spingono i pazienti a presentare denunce. Questo meccanismo non solo compromette l’integrità della professione e la fiducia nel sistema sanitario, ma alimenta la medicina difensiva, un circolo vizioso che si traduce in costi elevati per il sistema e in scelte cliniche poco appropriate per i pazienti».