Mare inquinato in un tratto a Mondello: scatta il divieto di balneazione

Disposizioni

Gli esami sono stati effettuati dall'Asp di Palermo

Valori fuori norma per gli enterococchi segnalati dall’Asp di Palermo all’amministrazione comunale nei controlli delle acque del mare hanno fatto scattare il divieto di balneazione in un tratto della spiaggia di Mondello.Alla luce dei dati emersi dagli esami, il sindaco Roberto Lagalla, su proposta dell’assessore con delega Igiene e Sanità, Fabrizio Ferrandelli, ha emanato l’ordinanza che dispone «il divieto temporaneo di balneazione in zona sbocco Ferro di Cavallo – Locamare di Palermo e spiaggia libera a Mondello, fino a nuova disposizione».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA