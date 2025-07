Maria e il giallo della benzina sui vestiti: sequestrato l’appartamento dove viveva la bimba morta a Palermo

l'inchiesta

La Procura ha aperto un fasciolo e ha disposto l'autopsia. Ma non ci sono indagati

La Procura di Palermo ha disposto il sequestro dell’appartamento in cui viveva la bambina disabile di 11 anni morta sabato sera all’Ospedale Buccheri La Ferla. Sequestrata anche una bottiglia contenente benzina le ui tracce sono state trovate anche sui vestiti della piccola vittima.

La bambina palermitana di 11 anni, che era affetta da una forma di encefalite che l’aveva resa tetraplegica, era stata accompagnata sabato sera, in gravi condizioni, dalla madre e dal suo compagno all’ospedale Buccheri La Ferla, dove è morta.