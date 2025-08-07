Marineo, la denuncia di un imprenditore: «Senza linea internet da 25 giorni, impossibile lavorare»

Nel Palermitano

«Non posso mandare o ricevere mail e pec, niente pagamenti Pos»

«Da circa 25 giorni non abbiamo linea internet e linea telefonica, perciò alle persone che vengono ad acquistare il vino direttamente in azienda, non possiamo dare la possibilità di effettuare i pagamenti tramite il decantato e obbligatorio Pos. La compagnia di telefonia giornalmente ci rassicura sul fatto che «domani» sicuramente la linea sarà ripristinata. Non specificano il secolo». Lo afferma imprenditore del vino a Marineo, Franco Calderone, sottolineando che la mancanza di collegamento a internet non gli permette di riceve o mandare mail o pec e che non può procedere all’invio telematico degli scontrini o di fare pagare i clienti con il pos.

