Mauro Pantò (Sas): «Querelo i diffamatori anonimi»

La replica

"Hanno dato fastidio i risultati ottenuti in questi ultimi mesi"

“Ho il dovere e l’obbligo morale di difendere l’onore della società che rappresento e la professionalità di migliaia di dipendenti prima ancora della mia personale reputazione che non può essere messa in discussione da una mail anonima. Per questo motivo ho dato mandato ai miei legali di presentare un esposto alla Procura della Repubblica. E nel contempo di coinvolgere la Polizia Postale per accertare l’identità di chi ha deciso di diffamare trincerandosi dietro l’anonimato.

Ogni azione è stata compiuta nel pieno rispetto delle norme e secondo i princìpi della legalità. È evidente che a qualcuno hanno dato fastidio i risultati ottenuti in questi ultimi mesi, fra tutti la soluzione del ventennale problema del precariato del bacino ex Pip. Un risultato ascrivibile alla capacità di Sas e alla lungimiranza del governo Schifani che ha consentito di raggiungere questo obiettivo. E per questo oggi è ancora più avvilente doversi occupare di piccole beghe, di invidiosi di bassa lega e di anonimi che ci riportano alle pagine della peggiore cronaca della nostra terra”.

Così il presidente della Sas Mauro Pantò replica alla vicenda della mail inviata alla posta elettronica del governatore Renato Schifani e de suoi suoi assessori, a quella del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e di tutti i parlamentari regionali, da un gruppo di lavoratori (che non si firmano con nome e cognome) della società Servizi ausiliari Sicilia (Sas), controllata dalla Regione, per chiedere che vangano accesi i riflettori sulla gestione dell’azienda, che conta 2000 dipendenti.