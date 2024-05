Meloni: “L’accordo con la Sicilia é strategico, una grande occasione”

Premier

La premier a Palermo per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Siciliana

“Sono molto contenta della firma di questo accordo che considero particolarmente significativo e particolarmente strategico tra il Governo italiano e la Regione Siciliana, é una grande occasione”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la cerimonia per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Siciliana al teatro Massimo di Palermo.

«Questo è l’accordo finanziariamente più significativo che abbiamo sottoscritto, anche per questo la gestazione ha richiesto più tempo. Si tratta di risorse ingenti, bisognava garantire rendicontazione di tutte le risorse della precedente programmazione».

«È un fatto di responsabilità fare in modo che in una nazione come l’Italia risorse così preziose non vadano disperse». «Dopo un confronto sulla vecchia e la nuova programmazione, abbiamo dato vita al decreto Sud che riorganizza i fondi di coesione e istituisce gli Accordi di coesione: finanziamo progetti proposti dalla Regione e condivisi dallo Stato nazionale. C’è la volontà di mettere in sinergia il lavoro di una Regione con quello delle altre, così l’impatto sul singolo territorio è maggiore – ha aggiunto -. Abbiamo inserito anche i poteri sostitutivi, perché nessun euro di queste risorse deve andare disperso. È successo in passato e non deve più succedere», ha aggiunto la premier.

«Al Sud c’è lo spopolamento, figlio anche e soprattutto dell’assenza di infrastrutture. Se continuassimo a legare la spesa infrastrutturale alla popolazione, avremmo oggettivamente un problema: per questo abbiamo deciso di portare quella percentuale al 40%». «La Zes unica del Mezzogiorno è una grande occasione per il Sud Italia, frutto di un ottimo lavoro per cui ringrazio soprattutto il ministro Fitto. Mi sento di tranquillizzare sul fatto che non ci saranno lungaggini, presidente Schifani. Noi garantiremo e stiamo già garantendo con il piano strategico e con 2 miliardi di euro messi con il decreto sui crediti di imoposta sulla Zes unica».