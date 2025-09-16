Minacciato dai vetturini il deputato Ars Ismaele La Vardera: «Dicono di essere mafiosi»

La denuncia

A Palermo il leader di Controcorrente riferisce dell'episodio e posta sui social un video. «Non abbiamo paura del carcere, sappiamo dove sta tuo padre», tra le minacce ricevute

«Noi mafiosi siamo». Questa la frase minacciosa rivolta al deputato regionale Ismaele La Vardera da dei vetturini. I tutto è raccontato sui suoi social anche con un video. «Sembra che Palermo non abbia via d’uscita: l’abusivismo è ovunque. Oggi ho visto una carrozza abusiva con dei passeggeri a bordo. Ho chiesto l’intervento della polizia municipale che ha poi sequestrato il mezzo, ma la cosa assurda è che è servita la Polizia di Stato, considerato che a un certo punto i vetturini mi hanno minacciato dicendo “non abbiamo paura del carcere, sappiamo dove sta tuo padre”; ma la cosa peggiore è che mi hanno detto chiaramente di essere mafiosi», dice il leader di Controcorrente.