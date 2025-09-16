Sfoglia il giornale

La denuncia

Minacciato dai vetturini il deputato Ars Ismaele La Vardera: «Dicono di essere mafiosi»

A Palermo il leader di Controcorrente riferisce dell'episodio e posta sui social un video. «Non abbiamo paura del carcere, sappiamo dove sta tuo padre», tra le minacce ricevute

Di Redazione |

«Noi mafiosi siamo». Questa la frase minacciosa rivolta al deputato regionale Ismaele La Vardera da dei vetturini. I tutto è raccontato sui suoi social anche con un video. «Sembra che Palermo non abbia via d’uscita: l’abusivismo è ovunque. Oggi ho visto una carrozza abusiva con dei passeggeri a bordo. Ho chiesto l’intervento della polizia municipale che ha poi sequestrato il mezzo, ma la cosa assurda è che è servita la Polizia di Stato, considerato che a un certo punto i vetturini mi hanno minacciato dicendo “non abbiamo paura del carcere, sappiamo dove sta tuo padre”; ma la cosa peggiore è che mi hanno detto chiaramente di essere mafiosi», dice il leader di Controcorrente.

«Davanti a queste parole – aggiunge – ho chiesto ai vigili di mettere tutto nero su bianco. Oggi si è superato ogni limite, è necessario che il prefetto intervenga, che lo Stato si faccia sentire. Ho mandato una missiva urgente sia al prefetto che al questore e se non vedrò alcuna azione da parte loro, sono pronto a predisporre un sit-in permanente. La mafia va combattuta, dai cittadini e soprattutto dalle istituzioni».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

