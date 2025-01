Miniera Italkali rivive e si duplica con sale “di lusso”: 100 addetti in più

Sviluppi

Aggiudicati con gara la proroga della concessione e il nuovo giacimento

Dopo il caso esemplare della bonifica con recupero produttivo della “montagna di sale” inquinante della miniera “Bosco” di San Cataldo, l’assessore regionale all’Energia, Roberto Di Mauro, e il dirigente generale Calogero Burgio proseguono il percorso che punta a recuperare, a beneficio dell’autonomia produttiva del sistema industriale europeo, le materie prime critiche presenti nei siti minerari della Sicilia, un tempo ricchezza di tanti territori di aree interne e nei decenni progressivamente abbandonati perchè non più economicamente sostenibili. La buona notizia stavolta riguarda il territorio delle Petralie, sulle Madonie, dove era a rischio la prosecuzione in capo all’Italkali dell’attività estrattiva nella miniera di salgemma del sito salifero ricadente nel territorio di Petralia Soprana.

La gara a evidenza pubblica

La concessione era scaduta. Per consuetudine veniva rinnovata automaticamente, ma quest’anno per legge è stata posta in offerta con procedura di gara a evidenza pubblica e di rilevanza in tutto il territorio europeo. I lavoratori, le imprese dell’indotto e i cittadini di Petralia Soprana e Petralia Sottana che, direttamente o indirettamente, vivono grazie anche a questa attività estrattiva, hanno vissuto mesi di viva apprensione perchè si temeva la partecipazione di qualche concorrente tedesco che, sicuramente, vincendo la gara avrebbe tagliato costi e livelli occupazionali.Invece, non solo ha partecipato alla gara solo l’Italkali, ma in più ha vinto perchè ha presentato nella proposta un piano industriale ed economico-finanziario più vantaggioso. Infatti, prevede non solo lo sfruttamento fino ad esaurimento del vecchio giacimento, ma anche l’avvio dell’estrazione di un nuovo giacimento limitrofo di salgemma che è stato scoperto recentemente.Dunque, Di Mauro, Burgio, ma anche il capo del distretto minerario di Palermo, Salvatore Pignatone, sono stati ben felici dell’esito della gara, che è stato proclamato dalla commissione presieduta da Vincenzo Cusimano e composta da Silvio Gangitano e Ambrogio Alfieri.

Sospiro di sollievo