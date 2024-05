Minimarket e bingo chiusi di notte, nuove regole per la movida a Palermo

la svolta

L'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla

Nuove regole per la movida palermitana. Il sindaco Roberto Lagalla ha firmato, su proposta del Suap, due ordinanze che regolamentano gli orari di apertura e chiusura delle sale bingo e dei minimarket presenti nel centro storico di Palermo.

Per quanto riguarda le sale bingo, l’ordinanza stabilisce l’apertura alle 10 del mattino con chiusura all’una di notte durante la settimana e alle due nei fine settimana. Il provvedimento è legato ai dati forniti dall’Asp di Palermo che, si legge nell’ordinanza, «mostrano un incremento del numero degli utenti assistiti dai servizi per comportamenti di dipendenza inerenti il gioco d’azzardo».

L’obiettivo, spiega l’assessore comunale allo Sviluppo economico Giuliano Forzinetti, «garantire la salute pubblica, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte al rischio di ludopatia».