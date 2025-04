Misilmeri si ferma per l’ultimo saluto a Sara: lutto cittadino, esequie celebrate dall’arcivescovo Lorefice

il femminicidio

Il giorno dei funerali dell'universitaria uccisa da un collega a Messina

Misilmeri si stringe attorno alla famiglia di Sara Campanella, la studentessa di 22 anni uccisa lunedì scorso a Messina da un collega di università, Stefano Argentino, reo confesso dell’omicidio.

Oggi, alle 10.30, nella chiesa San Giovanni Battista saranno celebrati i funerali e a presiedere il rito sarà l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice. Il sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio negli uffici comunali. Stessa scelta anche a Messina, la città in cui la giovane studentessa studiava e in cui ha trovato la morte, e nei comuni del Palermitano per disposizione del sindaco della città metropolitana, Roberto Lagalla.