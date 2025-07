Mondello, basta tornelli e recinti in spiaggia: l’ispezione della Regione dopo la denuncia di La Vardera

Il caso

L'estate e la battaglia sugli arenili liberi

La Regione ha avviato una ispezione sulla spiaggia di Mondello dopo la denuncia del deputato di ControCorrente Ismaele La Vardera che aveva documentato come la spiaggia in alcuni punti fosse presidiata da tornelli e recinti che ne impedivano l’accesso.

La Vardera aveva presentato un’interrogazione regionale e una richiesta di chiarimento al direttore del demanio regionale che si è immediatamente attivato avviando – come ha spiegato La Vardera – un’ispezione, confermando di fatto che società Italo-Belga non può mettere recinti e tornelli perché il passaggio per accedere al mare «deve essere garantito anche a chi non paga».