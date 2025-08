Morto il giornalista dell’Ansa Antonio Ravidà

Palermo

E’ morto a Palermo il giornalista Antonio Ravidà, per molti anni redattore e poi capo della redazione siciliana dell’agenzia ANSA. Aveva 82 anni.Ravidà è stato uno dei giovani cronisti che si sono formati negli anni Sessanta al Giornale di Sicilia dove aveva cominciato a lavorare durante la direzione di Delio Mariotti. Era poi passato all’ANSA occupandosi prevalentemente di cronaca nera e giudiziaria (aveva seguito le guerre di mafia e i grandi processi) ma anche di informazione culturale.Era stato a lungo corrispondente della Stampa, più recentemente aveva scritto per il quotidiano La Sicilia.Al tratto signorile e al timbro ironico dei suoi rapporti sociali univa una grande competenza professionale.Ravidà era stato anche un dirigente del sindacato unitario dei giornalisti e per qualche tempo segretario dell’Associazione siciliana della stampa.Conclusa l’esperienza professionale, aveva orientato i suoi interessi verso la ricerca e la valorizzazione gastronomica. I funerali si svolgeranno lunedì 4 agosto alle ore 10 nella chiesa di Sant’Espedito, via Nicolò Garzilli, a Palermo.

