Morto in battaglia in Ucraina Antonio Omar Dridi, di origine palermitana

il combattente

La scomparsa comunicata dal Memorial dei volontari, era disperso da marzo

Memorial, l’associazione dei volontari internazionali per l’Ucraina, conferma la morte sul campo di battaglia del combattente italiano Antonio Omar Dridi, il 34enne cuoco di origine palermitana, “Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello», afferma Memorial.Dridi è il quinto italiano morto combattendo da volontario in Ucraina ed era dato per disperso da marzo scorso.

L’ultimo contatto con la sorella Noah era di metà marzo. A fine marzo a Palermo era arrivata una seconda chiamata, questa volta di un compagno d’armi di Dridi. Alla sorella raccontò che il bunker dove si nascondeva era stato bombardato. Da allora nessun contatto con i commilitoni o con i familiari. Il suo telefono risultava spento.

Come ha raccontato la sorella Noah in un’intervista al Tg1, Antonio Omar era nato il 15 febbraio 1991. Originario di Palermo da anni viveva all’estero. Su un annuncio su LinkedIn si presenta come capo cuoco in Germania. Ma aveva vissuto anche in Austria. Da tempo voleva mettere su famiglia: in un annuncio su un sito di incontri si definiva una persona “semplice e corretta”. “Mio fratello era uno spirito libero, non ha mai voluto rimanere fermo in un posto”, raccontava Noah al servizio pubblico. “Vorrei che ci aiutassero, noi ne abbiamo passate tante, siamo stati dei ragazzi molto sfortunati, solo un po’ di aiuto”, concludeva sperando in un epilogo diverso.