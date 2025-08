Muore a Palermo investita da un camion mentre attraversa la strada in via Messina Marine

l'incidente

Incidente mortale in via Messina Marine a Palermo davanti all’ospedale Buccheri La Ferla. Una donna è morta dopo essere stata investita da un camion mentre attraversava la strada. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti e lo stesso autista del mezzo pesante. In pochi minuti il traffico in zona è andato in tilt. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che effettuerà i rilievi nel tentativo di chiarire la dinamica dell’incidente.