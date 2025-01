Nas dona panettoni sequestrati alla missione di Biagio Conte

Carabinieri

Sono destinati agli indigenti seguiti dalla "Missione di Speranza e Carità"

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo hanno consegnato alla “Missione di Speranza e Carità”, fondata da fratel Biagio Conte, 30 panettoni sequestrati a dicembre nel capoluogo, perché confezionati senza rispettare il rigoroso disciplinare nazionale in materia di prodotti artigianali. I militari del Nas, dopo aver constatato la genuinità dei prodotti, in esecuzione dell’ordinanza di devoluzione in beneficenza emessa dall’Autorità competente, hanno consegnato i panettoni all’ente caritatevole per la destinazione agli indigenti assistiti dalla Missione di Biagio Conte.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA