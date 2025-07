Nasce a Palermo il centro sportivo educativo “Paolo Borsellino”

L'iniziativa

A pochi metri dal luogo della strage del 19 luglio 1992, in via D’Amelio a Palermo, nascerà il “Centro Sportivo Educativo Paolo Borsellino». Ad annunciare l’apertura, prevista a fine estate al termine dei lavori di riqualificazione è anche la realizzazione di un progetto artistico di forte impatto simbolico: un murale firmato dal noto street artist Andrea Buglisi, autore di numerosi interventi pubblici legati alla memoria e all’identità civile. Domani mattina l’artista consegnerà l’opera, commissionata da Vivi Sano, a Manfredi Borsellino ed all’intera Comunità che se ne prenderà cura.