Nasconde in casa 17 chili di droga: arrestato a Palermo

Controlli

In manette è finito un cittadino italiano di 53 anni

Un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti è stato sequestrato dalla Polizia di Stato nel corso di controlli nel quartiere popolare di Ballarò, a Palermo. In manette è finito un cittadino italiano di 53 anni. L’uomo è stato fermato per un controllo mentre usciva da un edificio, dove gli agenti hanno trovato e sequestrato 12 chilogrammi e 630 grammi di hashish; 4 chilogrammi e 935 grammi di cocaina; e diverso materiale utile al confezionamento della droga in dosi. In un altro locale di cui aveva le chiavi, in uno stabile attiguo, i poliziotti hanno trovato e sequestrato biciclette, e-bike con pedalata assistita e materiale edile di verosimile provenienza furtiva. L’arrestato è stato accompagnato in carcere.

