Natale a casa (in permesso) per il killer ergastolano del prof Giaccone: è polemica

Salvatore Rotolo ha 68 anni ed è stato condannato per l'omicidio nel 1982 del medico legale dl Policlinico di Palermo

Salvatore Rotolo, 68 anni, killer del professor Paolo Giaccone, medico legale dl Policlinico di Palermo, ha ottenuto un permesso premio dal giudice di sorveglianza di Livorno e ha trascorso una settimana a Palermo, dal 22 al 29 dicembre. Lo scrive Repubblica-Palermo.

L’assassinio di Giaccone avvenne l’11 agosto 1982, Rotolo (il cui soprannome è Anatredda) fu condannato all’ergastolo al primo maxiprocesso per questo e altri omicidi e sta scontando la pena nel carcere di Porto Azzurro. Il giudice di sorveglianza di Livorno ricorda nel suo provvedimento che dal 2019 anche i mafiosi irriducibili possono essere ammessi ai benefici penitenziari, come stabilito dalla Corte costituzionale, purché vengano escluse «l’attualità della partecipazione all’associazione criminale» e «il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata».