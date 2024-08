Naufragio a Porticello: si allarga l’inchiesta. Dopo il comandante del Bayesian Cutfield interrogato l’intero equipaggio

La tragedia

Sette le vittime, oggi le operazioni autoptiche

Sono in corso gli interrogatori dell’equipaggio del Bayesian, il veliero affondato una settimana fa davanti la costa di Porticello (Palermo), con un bilancio di sette morti e 15 sopravvissuti. Dopo avere sentito ieri il comandante James Cutfield iscritto nel registro degli indagati per naufragio e omicidio plurimo colposo, i pm della Procura di Termini Imerese stanno ascoltando anche gli altri componenti dell’equipaggio. Gli interrogatori, in una sala del Domina-Zagarella, farebbero seguito notifiche di atti ufficiali, per cui ci potrebbero essere altri indagati.

Le vittime

A perdere la vita nella tragedia di Porticello sono stati l’imprenditore britannico e proprietario dello yacht Mike Lynch e della figlia 18enne Hannah; il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer e la moglie Anne Elizabeth, lo chef Recaldo Thomas, l’avvocato Chris Morvillo e sua moglie Nada. Oggi iniziano le operazioni autoptiche.

L’incidente

«Si è trattato di un evento repentino e improvviso». Lo ha detto il pm di Termini Imerese Raffaele Cammarano che coordina le indagini sul naufragio del Bayesian. «Al momento non abbiamo la certezza che ci sia una scatola nera ha aggiunto – In questa fase si era puntato sulla ricerca. Dobbiamo attendere il recupero del veliero. Non possiamo confermare se c’erano i portelloni aperti. Non vi saranno dichiarazioni su quello che al momento hanno visto i sommozzatori. Possono essere informazioni che devono essereconfermare da una seconda verifica».

Il ritorno a casa dei superstiti