Nel Convento dei Cappuccini di Caccamo il fotovoltaico donato dalla Fondazione Scimeca

energia

Si tratta di un impianto solare da 6 kW e un sistema di accumulo per un futuro sostenibile

La Fondazione Scimeca per il Rinascimento Solare ETS ha donato un impianto fotovoltaico da 6 kW di potenza con un sistema di accumulo da 20 kWh al Convento dei Frati Minori Cappuccini di Caccamo, in provincia di Palermo. Questa iniziativa rappresenta un contributo concreto alla comunità locale, volta a garantire indipendenza energetica e sostenibilità ambientale al convento, che è da sempre un punto di riferimento spirituale e sociale per la città.

Il convento ospita corsi di catechismo per bambini e rappresenta un centro di aggregazione attivo anche per gli adulti, con una forte vocazione ecologica. Un gruppo di volontari laici denominato “Salvaguardia del Creato” si impegna infatti a piantare un albero per ogni bambino nato a Caccamo, curandone la crescita, testimonianza dell’impegno green della comunità.

La donazione della Fondazione Scimeca si inserisce nella sua missione di sostenere progetti di sviluppo sostenibile nelle piccole città e nei borghi, puntando a generare impatti positivi e duraturi tramite l’uso di energia rinnovabile. “Vogliamo fare la differenza con azioni concrete, supportando il territorio e generando innovazione energetica. Il convento è un polo fondamentale per giovani e anziani, e investire in queste realtà significa costruire un futuro sostenibile,” ha affermato Nino Scimeca, presidente della Fondazione e direttore commerciale di Enersystems, operatore attivo nel fotovoltaico residenziale.

La Fondazione, nata nel 2022 da Enersystems S.p.A., promuove un modello di sviluppo che coniuga energia pulita, cultura e benessere sociale, volendo così lasciare un contributo significativo alle comunità locali attraverso progetti culturali, turistici e di sostenibilità.

Con una potenza di 6 kW, l’impianto fotovoltaico donato è in grado di assicurare una significativa produzione di energia pulita, mentre la batteria di accumulo da 20 kWh permette di stoccare l’energia prodotta per l’utilizzo nei momenti di minore irraggiamento solare, riducendo così l’uso di energia proveniente dalla rete elettrica e migliorando l’efficienza energetica complessiva del convento.