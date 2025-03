Nel magazzino – deposito della Vucciria cinque chili di cocaina: sul mercato poteva fruttare 1,5 milioni

Palermo

I carabinieri di Palermo hanno arrestato un uomo di 35 anni

Nel magazzino della Vucciria nascondeva cinque chili di cocaina. A pizzicarlo i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Palermo Piazza Verdi che hanno scoperto il luogo di stoccaggio della droga nel quartiere Vucciria. Un palermitano di 35 anni è stato arrestato.

I militari dell’Arma hanno, impegnati in un servizio antidroga e abilmente occultati tra Piazza Caracciolo e le vie limitrofe, hanno notato l’uomo – già noto alle forze di polizia – uscire da un magazzino ubicato in via Materassai con atteggiamento guardingo. I movimenti cauti nel chiudere a chiave i battenti del portone, poi il passo spedito e le ripetute occhiate alle spalle: dettagli che non sono sfuggiti ai Carabinieri, che, mossi dal sospetto che lo stesso potesse occultare sostanza stupefacente proprio all’interno del deposito, hanno deciso di sottoporlo a controllo.

Durante le operazioni il palermitano ha cercato di sviare i sospetti, dichiarando che il mazzo di chiavi rinvenuto nelle tasche del giubbotto servisse ad aprire il suo appartamento. Una mossa che però non ha ingannato gli investigatori dell’Arma. Accompagnato al magazzino da cui era stato visto uscire, l’uomo ha dovuto arrendersi all’evidenza: quelle stesse chiavi hanno aperto senza difficoltà i due lucchetti che sigillavano la porta. Dentro, la scoperta ha confermato i sospetti.