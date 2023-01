Figuccia: La linea sulle energie rinnovabili è unica".

"Intervengo sulle gravissime ingerenze del dirigente dell'Assessorato Energia, che con una nota prova a dettare le linee guida sulle energie rinnovabili, discostandosi dalle scelte del governo annunciate durante la campagna elettorale".

E’ il commento del deputato regionale della Lega Prima L’Italia On. Vincenzo Figuccia.

"Concordo perfettamente - dice il deputato- su quanto affermato dal Presidente. La linea del governo sulle energie rinnovabili è unica e non possono esserci tentennamenti. Spetta alla politica prendere le decisioni e alla burocrazia il dovere di facilitarne il percorso di attuazione, rispettando l’indirizzo voluto dal governo. Inoltre, sui termovalorizzatori non ci sono dubbi: dobbiamo realizzarli e avviarli in fretta, abbiamo perso troppo tempo. Ricordo a tutti che sarebbe dovuto essere uno dei primi interventi del precedente governo regionale ma, dopo 5 anni non si è fatto nulla. Le energie rinnovabili rappresentano una grande opportunità per attrarre investimenti con il giusto equilibrio tra tutela dell’ambiente e sviluppo. E’ certo – conclude Figuccia –che su questi temi i siciliani si aspettano una svolta che è quella che è stata intrapresa dal Presidente e rispetto alla quale non possono essere posti ostacoli".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA