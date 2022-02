A fuoco azienda che produce plastica a Balestrate: per i carabinieri il rogo è doloso

Un incendio è divampato stamane attorno alle 5 nell’azienda Valenti a Balestrate nel Palermitano, che produce materiale plastico. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme. Le indagini sono condotte dal nucleo operativo dei carabinieri di Partinico.

Secondo le prime indagini l’incendio sarebbe doloso e avrebbe distrutto materiale per 200 mila euro stoccato nel piazzale dell’azienda. I carabinieri stanno acquisendo le immagini del sistema di videosorveglianza della ditta e i filmati delle telecamere nella zona.

