A Palermo scoppia la Moonwatch mania: file di 24 ore per l'acquisto

C'è chi è rimasto in fila per ventiquattro ore, pur di assicurarsi l’acquisto della riproduzione del celebre Moonwatch, la cui vendita è cominciata stamattina alle 10. E’ successo a Palermo, in via Ruggero Settimo, dove circa cento persone si sono man mano assiepate davanti a un negozio che disponeva di un limitato stock, 116 esemplari, di orologi che portano il marchio di due brand, Swatch e Omega.

Fra le persone in coda ci sono veri collezionisti ma anche qualcuno che tenta di accaparrarsi un esemplare per poi rivenderlo a un prezzo ben più alto. La gente non si è lasciata scoraggiare nemmeno dalla temperatura che in nottata era tutt'altro che mite. C'è chi si è portato dietro una sedia e un thermos di caffè, altri hanno trovato un giaciglio di fortuna. «Come potete notare - racconta Aurelio, un ragazzo rimasto per ore in fila, la coda è abbastanza lunga. Il primo è arrivato ieri mattina».



